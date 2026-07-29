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La División de Investigaciones (DDI) de la ciudad de Pico Truncado concretó una serie de allanamientos en el marco de una causa iniciada tras la difusión de un video que se hizo viral en redes sociales, donde se veía a un hombre exhibiendo un arma de fuego durante los festejos por el Mundial 2026.

Personal policial durante los procedimientos. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho ocurrió durante uno de los partidos de la Selección Argentina: “Fue en uno de los festejos por uno de los partidos, contra Egipto, pero se lo ve con el arma. Hicimos las tareas y logramos dar con él”, indicó una fuente de la investigación.

El video se difundió el 12 de julio en Facebook y muestra al individuo empuñando el arma en las inmediaciones de la plaza General San Martín, en medio de una multitud que celebraba el resultado del encuentro.

La municiones secuestradas. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

A partir de esa evidencia, el viernes pasado se ejecutaron tres órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Instrucción Nº 1. Los procedimientos se desarrollaron en dos viviendas de calle Bustos y otra en la zona del Vivero y se demoró a un empleado petrolero.