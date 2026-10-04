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Personal de la División de Investigación (DDI) de Pico Truncado y Caleta Olivia realizó tres allanamientos el sábado 3 de octubre, en el marco de la investigación por un asalto ocurrido en el local comercial llamado “Especias Agustín”, que se encuentra ubicado sobre la calle Perito Moreno de la localidad truncadense.

El hecho investigado ocurrió el 29 de septiembre, cerca del cierre del comercio. Según informó la Policía a La Opinión Austral, cuatro hombres con los rostros cubiertos habrían ingresado, intimidado y reducido con armas de fuego a las personas que se encontraban en el lugar y sustraído dólares, pesos argentinos y chilenos.

Los investigadores realizaron tres allanamientos en dos ciudades. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini, con la Secretaría de Instrucción a cargo de Lorena González. Dos allanamientos se realizaron en Pico Truncado —uno en la calle José Fuchs y otro en el barrio Perón— y el restante, en una vivienda de la zona de chacras de Caleta Olivia.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron prendas de vestir, un DVR, teléfonos celulares, municiones calibre .22, un cargador para un arma calibre 9 milímetros y dos vehículos: un Volkswagen Gol Trend y un Chevrolet Onix rojo. Según la verificación policial, este último habría sido robado en Trelew, Chubut, a principios de septiembre.

También encontraron sustancias estupefacientes en uno de los vehículos y en una de las viviendas inspeccionadas. Por ese hallazgo intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, que ordenó el secuestro de la sustancia. Un hombre mayor de edad fijó domicilio y quedó a disposición de esa sede judicial.

Uno de los procedimientos realizados por personal de la DDI. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Un conductor fue aprehendido y luego liberado

En el marco de actuaciones preventivas por atentado y resistencia a la autoridad, el conductor de uno de los vehículos hizo caso omiso a la orden de detener la marcha. Fue interceptado en inmediaciones de Vélez Sarsfield y Mitre, en Pico Truncado.

Por disposición judicial, el hombre fue aprehendido y posteriormente recuperó la libertad, aunque quedó vinculado a las actuaciones por ese hecho.

El operativo fue supervisado por el jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, Pablo Méndez, y contó con la colaboración de la DDI de Caleta Olivia, Fuerzas Especiales Zona Norte, la Sección Infantería y las comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado.