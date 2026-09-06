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Durante la tarde del viernes 4 de septiembre, personal de la División de Investigaciones de Pico Truncado realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Viveros, en el marco de una investigación por desobediencia judicial y lesiones.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, a cargo del doctor Leonardo Pablo Cimini, con la Secretaría de Instrucción a cargo de la doctora Lorena González, conoció La Opinión Austral.

En el transcurso del operativo, los investigadores procedieron al secuestro de un auto marca Chevrolet Celta, el cual quedó a disposición de la sede judicial interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.

Como resultado de las diligencias, un hombre mayor de edad, oriundo de la ciudad, quedó vinculado a la causa judicial que se sigue en el caso.