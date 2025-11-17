Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un insólito robo ocurrido durante el fin de semana en Pico Truncado terminó con la detención de un joven que, horas después de llevarse sanitarios de una vivienda, los ofrecía a la venta por Facebook. La víctima, al reconocer sus pertenencias publicadas en redes sociales, alertó a la policía y permitió que se desplegara un operativo cerrojo que culminó con el secuestro de los elementos y la aprehensión del sospechoso.

Según pudo saber La Opinión Austral, el hecho tuvo lugar en una casa ubicada sobre la calle Formosa, donde un delincuente de apellido Torres -onocido por sus antecedentes de hechos contra la propiedad privada- sustrajo un inodoro y un lavamanos completo, incluido su pie de apoyo. Lo llamativo del caso es que, en cuestión de horas, el mismo sujeto publicó los sanitarios en Facebook Marketplace, creyendo que nadie advertiría el origen de lo que estaba vendiendo.

La sorpresa fue mayor cuando la propietaria, que revisaba las redes en busca de información sobre su robo, encontró exactamente los mismos elementos ofrecidos por un perfil cuyo nombre coincidía con el del sospechoso. De inmediato, se comunicó con la policía y, de forma anónima, simuló estar interesada en la compra para brindar más datos a los efectivos de la División Comisaría Primera.

El acusado tras ser detenido por la Policía. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Mientras los uniformados se dirigían al domicilio de la denunciante para avanzar con la investigación, recibieron el aviso de que Torres se movilizaba en un Ford Focus negro, conducido por una mujer mayor de edad, y que aparentemente se dirigía hacia el barrio 400 con la intención de vender las piezas robadas. Fue entonces cuando se montó un operativo cerrojo en distintas arterias de la ciudad.

El despliegue dio resultados rápidamente: el vehículo fue identificado y demorado. Según pudo saber este diario, a pedido de la policía, el joven de 24 años que viajaba como acompañante accedió voluntariamente a abrir el baúl. Allí, a simple vista, los agentes encontraron el inodoro, la pileta lavamanos y el pie de apoyo sustraídos de la vivienda.

Momentos en los que se realizaba el despliegue. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS

Ante el hallazgo, se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, a cargo de la Secretaría de Turno de Sayra D’Archivio. Con autorización judicial, se procedió a la requisa formal del rodado, al secuestro de los sanitarios y a la aprehensión del sospechoso, quien quedó detenido por el delito de robo.

Tras cumplir los plazos legales correspondientes, el imputado fijó domicilio para continuar el proceso judicial y recuperó la libertad, aunque deberá enfrentar la causa penal que se le inició por el hecho.