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Un operativo preventivo desplegado durante las primeras horas de la tarde de este miércoles en Pico Truncado permitió el rescate y la asistencia médica integral de una adulta mayor que se hallaba imposibilitada de levantarse por sus propios medios tras sufrir un accidente en el interior de su domicilio.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho se desencadenó a las 13:45 horas, cuando la guardia de la División Cuartel 6° de Bomberos de Pico Truncado recibió un llamado de alerta telefónico. Un vecino de la zona, preocupado por la falta de respuesta y la situación de desamparo de la frentista, dio aviso inmediato sobre un incidente registrado en una vivienda ubicada sobre la calle Mosconi al 1.322.

De forma instantánea, una dotación de servidores públicos se desplazó hacia el inmueble indicado. Al ingresar a la propiedad, los bomberos constataron que la dueña de casa, una mujer de 66 años de edad, había sufrido un fuerte resbalón y posterior caída en el sector del baño. Debido al impacto y a las secuelas del golpe, la vecina se encontraba postrada en el suelo, sin posibilidad física de incorporarse ni de abrir la puerta por sus propios medios para solicitar auxilio.

Ante este cuadro, el personal bomberil inició de inmediato las maniobras técnicas de extracción y auxilio seguro, priorizando en todo momento la inmovilización, el resguardo físico y la contención emocional de la víctima. El procedimiento se desarrolló con total precisión en un margen de apenas 25 minutos, concluyendo las tareas de rescate a las 14:10 horas.

El operativo contó con una articulación fluida con el sistema público de salud. En el lugar se hizo presente la ambulancia del nosocomio local a cargo del Dr. Baldomir, cuyos profesionales médicos se hicieron cargo de la evaluación clínica inicial de la mujer, procediendo a su traslado y posterior atención especializada para descartar lesiones óseas de gravedad.