Un principio de incendio registrado en la noche del jueves en Pico Truncado volvió a encender las alarmas en la zona norte de Santa Cruz y reforzó un mensaje que, por estas horas, se repite con insistencia entre las autoridades y los cuerpos de emergencia: el manejo irresponsable del fuego doméstico puede derivar en consecuencias graves, incluso cuando parece completamente apagado.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Pueyrredón al 1900, hasta donde acudió personal de la División Cuartel 6ª de Bomberos de la Policía de la Provincia tras un llamado de emergencia. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo se había originado en la parte posterior del domicilio, en momentos en que los propietarios no se encontraban presentes.

Según se informó oficialmente, la rápida reacción de los vecinos fue determinante para evitar que la situación pasara a mayores. Al advertir la presencia de fuego y humo, los frentistas intervinieron de inmediato utilizando baldes con agua, logrando contener las llamas de manera provisoria hasta la llegada del personal especializado. Esa primera respuesta comunitaria resultó clave para impedir la propagación del incendio hacia el interior de la vivienda o propiedades linderas.

Una vez en el lugar, la dotación del móvil 669 de Bomberos realizó tareas de enfriamiento preventivo en todos los sectores afectados, empleando línea devanadera para asegurar que no quedaran puntos calientes ni riesgo de reactivación. Según pudo saber este diario, tras una inspección minuciosa, se confirmó que no había personas lesionadas ni daños estructurales de consideración, más allá de la afectación puntual en el sector donde se inició el fuego.

Las pericias posteriores permitieron establecer que el origen del siniestro fue accidental y estuvo vinculado a brasas mal apagadas que entraron en contacto con materiales combustibles. Un descuido frecuente, especialmente en jornadas donde el uso de parrillas y fogones se vuelve habitual, pero que puede transformarse rápidamente en una situación de alto riesgo.

El dato que más preocupa a las autoridades es que este hecho fue el tercero registrado en el mismo día en la zona norte de la provincia relacionado con brasas de asado.