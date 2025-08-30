Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pico Truncado se encuentra consternada por el brutal asesinato de Hugo Toledo Vargas, un jubilado petrolero conocido y querido en la comunidad. A casi un mes del trágico suceso, la investigación judicial avanza con un complejo despliegue tecnológico y pericial, mientras su hermano, Carlos Toledo Vargas, abogado y querellante en la causa, habló con La Opinión Austral.

Carlos Toledo Vargas dijo “mi preocupación no solamente por este hecho en lo que hace la seguridad del pueblo. Mi familia tiene miedo, que es lógico en este tipo de situaciones,” expresó y no dudó en señalar la “responsabilidad del gobierno que lamentablemente hoy estamos en esa situación”.

Hugo fue hallado sin vida en su casa, víctima de una saña inusitada. Toledo Vargas relató con crudeza la escena del crimen, describiendo un nivel de violencia. “Lo han matado a golpes. Estaba maniatado, pero fue mucha la violencia. Murió por esos golpes, de un traumatismo de cráneo severo,” afirmó y agregó que “mi hermano estaba golpeado, pero por todos lados, azul y muchos golpes en la cabeza estaba prácticamente irreconocible”. Este nivel de agresión contrasta fuertemente con la ausencia de signos de entrada forzada al domicilio. “Al no haber puertas forzadas, rotas ni nada por el estilo, uno puede deducir que era gente conocida para Hugo” indicó el letrado. Se sabe que dos personas bajaron de un auto, ingresaron a la casa por unos minutos y luego huyeron corriendo.

El hecho ocurrió después de las 20:00 horas de un viernes, y desde entonces, la maquinaria judicial y policial. El juzgado ha trabajado en la causa, y Toledo Vargas, al constituirse como querellante, tiene acceso directo a la información que surge de la investigación.

La búsqueda de la verdad se apoya firmemente en los avances tecnológicos y el trabajo forense. Uno de los hallazgos más significativos ha sido la recuperación del celular de Hugo, encontrado en las cercanías de su domicilio. Este dispositivo es considerado una pieza clave. Pero el teléfono de Hugo no es la única evidencia digital en manos de la justicia. Se han secuestrado otros diez celulares de personas del círculo más cercano de Hugo y DVR de cámaras de seguridad, uno de ellos sacado del domicilio de la víctima