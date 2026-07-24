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La causa que estremeció a la comunidad santacruceña por su brutalidad y crueldad conocida como la “Casa del Horror”, ocurrida en Pico Truncado, dio un paso fundamental: la Justicia provincial dictó el procesamiento con prisión preventiva contra la madre y el padrastro de los dos menores víctimas, considerándolos presuntos coautores de una serie de delitos graves.

Se trata de Gastón Miguel Mercado y Roxana Marisel Soto, padrastro y  madre de los menores víctimas, que al día de hoy siguen detenidos y fueron procesados con prisión preventiva por la Justicia provincial.

Según se consignó, el fallo judicial detalló minuciosamente los cargos: a ambos se les imputa reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, lesiones graves y abandono de persona agravado por vínculo y deber de cuidado, todo en concurso real de delitos; y se dispuso también un embargo sobre todos sus bienes por un total de $13.805.700 pesos para responder por eventuales indemnizaciones y responsabilidades civiles.

La casa del horror en Pico Truncado: así es la vivienda que investiga la Justicia. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Asimismo, se conoció también la actitud que mantienen los imputados: se presentan unidos en una defensa cerrada y desafiante, sin admitir hechos ni culpas, y mantienen una negativa absoluta frente a la evidencia recolectada.

La mujer siendo escoltada por una agente de la DDI. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El hecho salió a la luz el 26 de mayo de 2026, cuando la niña de 7 años logró escapar de la vivienda en plena noche, pidiendo comida y auxilio para ella y su hermano de 5 años. La investigación posterior, cuyos detalles también fueron reflejados por La Opinión Austral, dejó al descubierto un régimen de terror que se prolongaba desde años antes.

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Tapa del 26 de junio del 2026.

De acuerdo a la información revelada, los niños permanecían encerrados en una habitación con la puerta bloqueada con una escalera y vigilados por un sistema de cámaras para impedir cualquier contacto exterior; se les prohibía ir a la escuela, se los golpeaba sistemáticamente con manos y cinturones.

Pico Truncado: así es la vivienda que quedó bajo investigación por un caso de maltrato infantil. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además de o expuesto anteriormente, los menores sufrían arrancamiento de cabello, castigos degradantes y manipulación psicológica para borrar su identidad y vínculos familiares anteriores; al momento del rescate, los exámenes médicos confirmaron desnutrición crónica severa, anemia, parasitosis y retraso físico y de crecimiento, producto de un maltrato continuado.

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Tapa el 25 de junio del 2026.

El caso causó una fuerte repercusión en la comunidad santacruceña. En este sentido, se planteó las interrogantes que surgieron en la opinión pública respecto a las fallas institucionales: ¿cómo pudo pasar desapercibida la inasistencia escolar prolongada?, ¿qué papel cumplieron los vecinos y organismos de protección ante una situación que se extendió tanto tiempo?

EN ESTA NOTA maltrato violencia

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