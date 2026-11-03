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Durante las últimas horas de la noche de este lunes, un operativo desplegado por efectivos de la Policía de Santa Cruz en la localidad de Pico Truncado permitió desarticular un atraco en pleno desarrollo, logrando la aprehensión de dos sospechosos y el secuestro de las herramientas utilizadas para forzar el comercio, así como parte del botín sustraído.

Según pudo saber La Opinión Austral, el episodio se desencadenó tras una alerta ingresada al centro de despacho del servicio de emergencias 911, en la que un vecino reportaba un presunto robo en proceso en un establecimiento comercial de la zona. De manera inmediata, una comitiva perteneciente a la División Comisaría Segunda de Pico Truncado se dirigió al lugar indicado para verificar la situación.

Al arribar a las inmediaciones del comercio, los uniformados sorprendieron a dos individuos en actitud sospechosa saliendo del inmueble. Al advertir la presencia de los destellos y la llegada de la patrulla policial, los involucrados emprendieron una veloz huida a pie por las calles aledañas, desprendiéndose en el trayecto de diversos objetos que llevaban consigo en un intento desesperado por alivianar la marcha y eludir el accionar de las fuerzas de seguridad.

Tras una breve persecución pedestre, el personal policial logró cercar e interceptar a ambos fugitivos a pocas cuadras del lugar del hecho, procediendo a su inmediata reducción y traslado preventivo hacia la sede de la Seccional Segunda.

De manera simultánea, las brigadas abocadas al procedimiento realizaron un exhaustivo rastrillaje sobre la vía pública por donde se concretó la fuga. En ese recorrido, los agentes lograron recuperar e incautar una barreta metálica de gran porte -utilizada presumiblemente para palanquear los accesos del local-, prendas de vestir varias, una bicicleta en la que se desplazaban y diversos cortes de productos cárnicos que habían sido removidos de los exhibidores del comercio.

Posteriormente, los uniformados receptaron la declaración testimonial al comerciante damnificado, quien tras ingresar al local y verificar las instalaciones confirmó el faltante de mercadería del rubro cárnico y una suma de dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora.

El procedimiento policial y la totalidad de los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, magistratura que ordenó la prosecución de las actuaciones judiciales de rigor, el peritaje sobre la barreta secuestrada y la pronta restitución de los bienes a su legítimo dueño.