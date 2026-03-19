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Un importante operativo policial llevado adelante en Pico Truncado permitió la detención de un hombre de 37 años, señalado como presunto autor de un hecho de extrema gravedad que es investigado por la Justicia local. La causa, que incluye delitos como robo calificado, privación ilegítima de la libertad y extorsión, mantiene en vilo a la comunidad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 13:50 de este jueves, cuando personal de la División de Investigaciones (DDI) desplegó un operativo en cumplimiento de una orden de captura y detención, además de requisa personal y secuestro de elementos de interés para la causa. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Pico Truncado, a cargo de Leonardo Pablo Cimini, con intervención de la Secretaría de Instrucción N° 3, encabezada por Lorena G. González.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que, tras tareas investigativas previas, los efectivos lograron localizar al sospechoso, un hombre oriundo y residente de la ciudad, quien era intensamente buscado por su presunta participación en un hecho ocurrido el pasado 16 de marzo.

Según surge de la investigación, en ese episodio se habrían cometido delitos de robo calificado por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad, extorsión y amenazas calificadas, todos en concurso real, lo que agrava considerablemente su situación procesal.

Durante la intervención, los investigadores procedieron a la requisa personal del detenido, logrando el secuestro de un teléfono celular que podría aportar información relevante para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar eventuales conexiones o responsabilidades adicionales. Este tipo de dispositivos suele ser clave en causas de esta naturaleza, donde la comunicación previa y posterior al delito puede arrojar datos determinantes para la Justicia.

Una vez concretada la detención, el hombre fue trasladado al hospital local, donde fue examinado por el médico de guardia, en cumplimiento de los protocolos vigentes. Posteriormente, quedó alojado en calidad de detenido incomunicado, a disposición del magistrado interviniente, mientras avanzan las actuaciones judiciales.