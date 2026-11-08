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La noche de entretenimiento y esparcimiento en la zona norte de la provincia estuvo a punto de transformarse en el escenario de un grave episodio de violencia. Durante las primeras horas de la madrugada de este sábado, un eficaz e inmediato procedimiento desplegado por efectivos de la Policía de Santa Cruz permitió desarmar a una mujer que ostentaba un arma de fuego en el interior de un conocido local nocturno de Pico Truncado, reduciendo además a dos sujetos que intentaron agredir a la autoridad para evitar el arresto.

El tenso suceso se desató en plena franja nocturna en las instalaciones de un concurrido bailable emplazado sobre la calle Mariano Moreno de la mencionada localidad petrolera. Según pudo saber La Opinión Austral, la voz de alarma se encendió cuando varios asistentes al recinto advirtieron con estupor que en el sector de los sanitarios de damas una joven se encontraba exhibiendo impunemente un arma de puño entre los presentes, en medio de un contexto de alta concurrencia y evidente estado de alteración.

Alertados de manera urgente por los testimonios del público, los agentes pertenecientes a la División Comisaría Primera que se encontraban cumpliendo el servicio de guardia adicional en el boliche reaccionaron con notable profesionalismo y velocidad. Sin dar margen a que la situación escalara hacia una tragedia, los uniformados abordaron a la sospechosa en el sector señalado y procedieron a interceptarla para garantizar el resguardo de la multitud.

Bajo estrictos protocolos de seguridad, el personal policial femenino ejecutó un palpado preventivo sobre las prendas de vestir de la involucrada, logrando detectar y secuestrar un arma de fuego de puño calibre .22. Ante el peligro latente que representaba la manipulación del revólver en un recinto cerrado con cientos de jóvenes, el armamento fue inmediatamente asegurado y puesto en custodia por la comitiva policial.

Sin embargo, el procedimiento no estuvo exento de momentos de máxima tensión. Al instante en que las fuerzas de seguridad procedían a colocarle las esposas a la sospechosa para formalizar su aprehensión, dos hombres mayores de edad que integraban su grupo de acompañantes intentaron entorpecer de forma violenta el accionar de los efectivos. Con una actitud marcadamente hostil e increpando a la guardia, los dos sujetos abalanzaron su accionar contra los uniformados, siendo rápidamente reducidos sobre el suelo y arrestados por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.

Tras el control de la escena, los tres involucrados -todos mayores de edad y domiciliados en la zona- fueron trasladados en un patrullero hacia el nosocomio local, donde los profesionales de guardia les practicaron el examen médico de rigor para certificar su estado de salud antes de quedar alojados en las celdas de la Seccional Primera. En la escena del suceso, peritos de la División Gabinete Criminalístico realizaron las pericias balísticas, planimétricas y el secuestro formal del arma incautada para su posterior análisis de operatividad.

Tomó intervención formal en la causa la sede judicial de instrucción de turno de la zona norte, desde donde se ordenó que, una vez cumplidos los plazos legales de detención preventiva y verificados los antecedentes filiatorios, los tres imputados recuperen la libertad, quedando formalmente supeditados y con fijación de domicilio legal a disposición de los estrados judiciales.