Un llamativo accidente de tránsito ocurrido en pleno sector urbano de Pico Truncado generó sorpresa entre vecinos y autoridades. Un automóvil colisionó contra un paredón y fue hallado sin ocupantes, lo que derivó en la intervención policial y el posterior secuestro del vehículo.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia se pudo saber que la mañana de este miércoles comenzó con un escenario inusual en una de las esquinas de Pico Truncado. En la intersección de las calles Belgrano y Rivadavia, un Fiat Palio terminó su recorrido contra un paredón, en un siniestro vial que dejó más interrogantes que certezas y que obligó a la intervención de personal de la Comisaría Primera.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo presentaba signos evidentes de haber protagonizado un choque reciente. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia total de ocupantes en el rodado. El auto se encontraba detenido contra la estructura, pero no había rastros inmediatos de su conductor ni de posibles acompañantes, lo que abrió la puerta a distintas hipótesis sobre lo ocurrido en los minutos posteriores al impacto.

El frente del Palio quedó destrozado. FOTO: HD PICO TRUNCADO

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que, tras las primeras diligencias en el lugar, se hizo presente un familiar del presunto conductor. No obstante, la persona no contaba con la documentación exigida para poder retirar el automóvil, un requisito indispensable en este tipo de situaciones para acreditar la titularidad o autorización correspondiente.

Ante este escenario, y siguiendo los protocolos habituales, se dio intervención a personal de Tránsito Municipal. La falta de documentación, sumada a las circunstancias del siniestro y al hecho de que el vehículo había quedado en la vía pública tras un choque, motivó que se dispusiera su secuestro preventivo.

Ahora, el rodado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se avanza en las actuaciones administrativas y se procura determinar con precisión cómo se produjo el impacto y quién conducía al momento del hecho.