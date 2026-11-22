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En la intersección de la calle Alem y el Pasaje Patrick de la ciudad de Pico Truncado, un automóvil Volkswagen Bora terminó volcado sobre uno de sus laterales, motivando un rápido y técnico despliegue preventivo de los bomberos, la policía y los inspectores municipales de la localidad petrolera del norte santacruceño.

La secuencia operativa se activó exactamente a las 23:47 horas de este sábado, momento en el que la guardia de la División Cuartel 6° de Bomberos -dependencia operativa perteneciente al Departamento Zona II de la Policía de Santa Cruz– recibió un llamado de alerta proveniente del Centro de Monitoreo local dando cuenta de un vuelco vehicular en el mencionado cruce urbano. Con la celeridad que exigen las emergencias nocturnas dentro de la ciudad, una dotación compuesta por tres efectivos especializados se movilizó de inmediato hacia el lugar indicado a bordo de una unidad autobomba.

Al arribar a la esquina de Alem y Pasaje Patrick y tomar contacto directo con el escenario del accidente -donde ya intervenía personal policial de la División Comisaría Primera-, los rescatistas constataron que el automóvil Volkswagen Bora había quedado apoyado sobre su lateral derecho, aunque ya no se encontraban ocupantes en el interior del habitáculo.

Frente a la inestabilidad propia de un vehículo volcado de costado en plena vía pública y ante el peligro latente de un desplazamiento brusco o un principio de incendio, los bomberos ejecutaron de inmediato el protocolo de aseguramiento mecánico y prevención ígnea.

Según pudo saber La Opinión Austral, para ello, procedieron a la estabilización preventiva del coche mediante la colocación precisa de tacos escalonados, realizaron la desconexión inmediata de la batería para anular cualquier riesgo eléctrico o cortocircuito y llevaron adelante una minuciosa inspección visual de todo el perímetro para descartar pérdidas de combustible o derrames inflamables sobre la calzada.

Mientras se completaban las tareas de resguardo en la escena, la intervención de los inspectores de la Dirección de Tránsito municipal aportó el dato clave que explicó la pérdida de control al volante: al someter al conductor del Volkswagen Bora al correspondiente test de alcoholemia, el dispositivo arrojó resultado positivo, constatándose que circulaba bajo los efectos del alcohol. Ante esa infracción grave a las normas viales vigentes en Santa Cruz, las autoridades municipales procedieron al inmediato secuestro del vehículo.