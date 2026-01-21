Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un control de tránsito realizado durante la madrugada en la Plaza Malvinas de Pico Truncado dejó como saldo la retención de varias motocicletas por graves irregularidades y la confección de actas de infracción.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo saber que durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 2:00, personal de la Dirección de Tránsito Municipal de Pico Truncado, con el acompañamiento de efectivos de la División Comisaría Primera, desplegó un operativo de control vehicular en la zona de la Plaza Malvinas, uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad incluso en horarios nocturnos. La intervención formó parte de las acciones preventivas que se vienen llevando adelante para ordenar la circulación y reducir los riesgos asociados a la conducción imprudente.

Según pudo saber este diario, como resultado del procedimiento, se procedió a la retención de cuatro motocicletas que circulaban en infracción. Según se informó oficialmente, tres de los rodados carecían de la documentación obligatoria para circular, mientras que el cuarto era conducido por una menor de edad que no contaba con licencia de conducir ni con autorización habilitante. A este cuadro se sumó un dato que encendió una señal de alarma entre las autoridades: ninguno de los conductores llevaba colocado el casco reglamentario, un elemento básico de protección cuya ausencia multiplica el riesgo de lesiones graves en caso de siniestro.

Las motocicletas retenidas fueron trasladadas al corralón municipal y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de la ciudad, que será el encargado de determinar las sanciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente. Desde el área de Tránsito remarcaron que este tipo de medidas no tiene un fin recaudatorio, sino preventivo, y que apuntan a desalentar conductas que ponen en peligro no solo a quienes conducen, sino también a peatones y a terceros.

El operativo no se limitó únicamente a motocicletas. En otro tramo del control, los inspectores labraron un acta de infracción al conductor de una camioneta que circulaba con una antena de internet satelital instalada sobre el parabrisas, situación que obstruía parcialmente la visibilidad del conductor. Esta condición representa una falta grave, ya que compromete de manera directa la seguridad en la conducción, especialmente en horarios nocturnos y en zonas urbanas con tránsito peatonal.