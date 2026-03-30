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Un fuerte operativo policial tuvo lugar en la localidad de Pico Truncado, con 16 allanamientos en simultáneo. La operación tuvo por objetivo constatar la existencia de actividades comerciales vinculadas a la reparación, compra y venta de autopartes y vehículos, sin la debida habilitación. Efectivamente, 12 de los domicilios allanados resultaron ser talleres mecánicos clandestinos.

El operativo finalizó con dos personas detenidas, de 35 años, quienes quedaron involucrados en actuaciones por el delito de “Atentado y Resistencia a la Autoridad”.

Como resultado de las diligencias, se procedió al secuestro de cinco motos y un cuatriciclo, los cuales carecían de documentación respaldatoria. Asimismo, se incautaron dos automóviles, un Volkswagen Senda y un Renault 12, que presentaban adulteración en la numeración de motor. Por último se secuestraron dieciocho tapas de motor y un motor, elementos de interés para la investigación en curso.

Los operativos fueron coordinados y supervisados por el Ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y el jefe de la División de Investigaciones de la localidad de Caleta Olivia, Comisario Eduardo Morales. Además participaron diversas áreas policiales, entre ellas: División Guardia de Infantería, Divisiones de Investigaciones de Caleta Olivia y Las Heras, División de Apoyo Tecnológico, Sección de Análisis Estratégico, División Narcocriminalidad, Planta Verificadora N°20.005 y personal de las Comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado.

Los aprehendidos fueron alojados en la División Comisaría Primera, recuperando posteriormente su libertad una vez cumplidos los plazos legales y fijado domicilio a disposición de la Justicia.