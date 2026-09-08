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Una tarde de actividad física al aire libre terminó convirtiéndose en una escena sobrecogedora que conmociona a la comunidad de Santa Cruz. Alrededor de las 19:00 horas del sábado, dos deportistas que transitaban por el tramo de la ruta provincial Nº 12.

El hallazgo fue a escasos cuatro kilómetros del ejido urbano de Pico Truncado, dónde las personas advirtieron la presencia de un paquete sospechoso abandonado sobre la banquina. Al aproximarse, descubrieron con horror que en el interior de una caja e cartón se encontraban los restos de un feto humano, desencadenando un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad.

Tomó conocimiento del hecho la Comisaría Segunda de la localidad. Los efectivos se trasladaron al lugar, acordonaron la zona y preservaron los indicios biológicos para el trabajo de Criminalística. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, que ordenó el traslado de los restos a la morgue judicial.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de una fuente de la Policía de Santa Cruz, los resultados de la autopsia aún no se encuentran disponibles y se están realizando consultas en clínicas y hospitales de la zona para avanzar en las pericias.

Se busca determinar con precisión la edad gestacional, el sexo, si hubo nacimiento con vida y el tiempo de exposición del cuerpo. La investigación continúa con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y dar con los responsables del abandono.