Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una tarde de sábado terminó en caos en Pico Truncado cuando un hombre al volante de su camioneta Ford Ranger, bajo los efectos del alcohol, protagonizó un accidente en Avenida 13 de Diciembre y Sarmiento y, tras darse a la fuga, impactó contra una palma de alumbrado público al intentar ingresar a su domicilio.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo saber que el incidente se produjo alrededor de las 17 horas, cuando el conductor circulaba por el centro de la ciudad y, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo en la intersección de Avenida 13 de Diciembre y Sarmiento, provocando un choque. Sin detenerse a evaluar los daños ni a brindar asistencia, el hombre continuó su marcha, desatendiendo las normas de tránsito y poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

El estado en el que quedó la camioneta. FOTO: HD PICO TRUNCADO

Su recorrido continuó por la calle Sarmiento hasta la arteria Cepernic, donde se encuentra su domicilio. Fue allí que, al intentar ingresar la camioneta al garage de su vivienda, perdió nuevamente el control del rodado y terminó embistiendo de frente una palma del sistema de alumbrado público, causando daños materiales al mobiliario urbano.

El personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad acudió al lugar tras el llamado de vecinos y verificó que el conductor presentaba claros signos de haber consumido alcohol. Por este motivo, se secuestró la camioneta y fue trasladada al corralón municipal, mientras que efectivos de la Comisaría Segunda se hicieron presentes para constatar la situación y labrar las actuaciones correspondientes.