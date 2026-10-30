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Una mujer de 36 años denunció que desconocidos entraron a su vivienda ubicada en la calle Lago del Desierto de la localidad de Pico Truncado y se llevaron varios objetos de valor. El robo fue advertido por el Centro de Monitoreo, que solicitó presencia policial en el sitio.

Al llegar, los efectivos de la Comisaría Segunda constataron daños en el cristal de una ventana ubicada en la pared trasera de la casa y la falta de al menos cuatro elementos de valor.

La propietaria informó el faltante de una notebook Banghó; una PlayStation 3 negra con sus cables; una bicicleta SLP rodado 29, negra con detalles rojos; y un celular Motorola G8 Power verde claro, con funda transparente.

También denunció la sustracción de una mancuerna de acero con dos discos de 2,5 kilos cada uno, cinco juegos de PlayStation 3 y un alhajero blanco con forma de cartera. La mujer valuó todo lo robado en $2.000.000.

Personal de la dependencia policial realizó las diligencias junto con el personal de Criminalística local. Interviene el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.