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En pleno sector céntrico de la localidad de Pico Truncado, un llamado de advertencia permitió interceptar a un adolescente de apenas 14 años que circulaba al mando de un automóvil, exponiéndose a sí mismo y a terceros a un riesgo tan innecesario como evitable.

El operativo se desencadenó a partir de un requerimiento ingresado a través del sistema de emergencias 911, la herramienta clave que hoy conecta el compromiso de los vecinos con la respuesta rápida de las fuerzas de prevención. Alertados por la presencia de un conductor de corta edad en una zona transitada, agentes de la Dirección de Tránsito municipal se desplazaron de inmediato hacia la calle Güemes, en el tramo comprendido entre las arterias Mariano Moreno y 9 de Julio.

Al arribar al punto indicado, los inspectores confirmaron la veracidad de la denuncia. Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de Santa Cruz, se pudo saber que, detrás del volante de un clásico Renault 12 se encontraba un menor de 14 años, una edad muy por debajo del mínimo legal exigido por la Ley Nacional de Tránsito para tramitar siquiera la primera licencia habilitante, que en la Argentina se establece a partir de los 17 años con autorización expresa de los padres o tutores.

La escena, ocurrida a plena luz del día en una cuadrícula urbana con movimiento constante de peatones y vehículos, motivó la inmediata paralización de la marcha del rodado para neutralizar cualquier peligro potencial.

Frente a la flagrancia de la infracción y el evidente riesgo que implica la conducción sin la madurez física, psicológica ni la habilitación técnica correspondiente, el personal actuante aplicó el protocolo vigente. Se labraron las actas de rigor y se procedió a la retención preventiva del Renault 12, que fue retirado de circulación y trasladado al corralón municipal. Todo el expediente administrativo quedó formalmente a disposición del Juzgado de Faltas de Pico Truncado, organismo que ahora deberá determinar las sanciones económicas y legales que recaerán sobre el titular registral del vehículo y los adultos responsables del menor.