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Un hombre de 34 años denunció en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Pico Truncado que su vehículo fue colisionado por un menor a bordo de una moto que luego huyó. Asimismo, mencionó que el padre del chico lo amenazó y causó daños a su auto.

Según relató ante la Policía, alrededor de las 18:45 circulaba en su vehículo por la avenida 13 de Diciembre y, al llegar a la intersección con la calle Pueyrredón, intentó doblar cuando una motocicleta conducida por un menor impactó contra el sector delantero derecho de su auto.

Luego del choque, el motociclista se retiró del lugar a toda velocidad, por lo que el conductor del Volkswagen Gol decidió seguirlo hasta la intersección de las calles Ramón Lista y España, donde dio aviso al 911.

Al lugar acudieron efectivos de la dependencia policial mencionada y personal de Tránsito municipal. Tras constatar que la motocicleta no contaba con la documentación correspondiente y que era conducida por un menor de edad, procedieron a su secuestro.

Las amenazas y los daños a su auto

Más tarde, alrededor de las 23:30, el denunciante se encontraba en la farmacia Patagonia, ubicada en la intersección de las calles Urquiza y Piedra Buena, donde había ingresado para comprar medicamentos para su hija menor de edad.

Al salir del comercio, observó al padre del adolescente que conducía la motocicleta involucrada en el choque. Según manifestó, el hombre comenzó a proferir amenazas, situación que le generó temor.

Además, comentó que el hombre dañó la óptica del lado izquierdo y el parabrisas del Volkswagen Gol de su propiedad, que se encontraba estacionado frente a la farmacia.

La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, que deberá determinar las circunstancias del choque, las amenazas y los daños denunciados.