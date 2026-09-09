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La investigación comenzó a partir de la denuncia de una vecina que aseguró haber recibido exigencias económicas bajo la amenaza de que difundirían imágenes de contenido íntimo. Los procedimientos permitieron secuestrar teléfonos celulares, una tarjeta SIM, un motovehículo, un libro de visitas y anotaciones vinculadas con la causa.

Personal de una división investigativa llevó adelante múltiples allanamientos, requisas personales y vehiculares en el marco de una causa por extorsión, con intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Las Heras.

Las medidas fueron ordenadas luego de una denuncia presentada por una vecina, quien manifestó haber sido víctima de exigencias económicas extorsivas. Según relató, los autores la amenazaban con difundir imágenes de contenido íntimo si no realizaba transferencias de dinero a cuentas vinculadas con billeteras virtuales.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que las maniobras serían planificadas por personas privadas de la libertad alojadas en un establecimiento penitenciario de la zona.

El operativo contó con la supervisión del Departamento de Investigación Zona Norte y con la colaboración de la División Fuerzas Especiales, la Sección Infantería, la División de Investigaciones de Caleta Olivia y la Comisaría Primera de Pico Truncado.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en el Módulo Penitenciario Nº 2 y en distintos domicilios particulares de la localidad. Durante el despliegue fueron inspeccionadas numerosas celdas, mientras que los internos fueron examinados por profesionales médicos del Hospital Distrital de la localidad.

Como resultado de los allanamientos, se concretó el secuestro formal de siete teléfonos celulares, una tarjeta SIM y un motovehículo cuya propiedad no pudo ser acreditada. También se incautó un libro de visitas y diversas anotaciones manuscritas que contenían direcciones de correo electrónico, alias y números telefónicos considerados de interés para la investigación.

Además, se dio cumplimiento a las directivas judiciales relacionadas con las personas notificadas en el marco de la causa. Mientras tanto, continúan las diligencias procesales correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar el grado de participación de cada una de las personas vinculadas a la investigación.