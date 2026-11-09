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Durante las primeras horas de la madrugada del pasado domingo, la tradicional y concurrida Plaza Malvinas de la ciudad de Pico Truncado se transformó en el teatro de un insólito episodio de furia, donde un automovilista fuera de sí arremetió a batazos contra un vehículo estacionado tras proferir graves acusaciones contra su conductor.

El suceso se registró puntualmente alrededor de las 01:30 horas, en momentos en que un joven de 24 años se encontraba en el interior de su automóvil, un Fiat Cronos de color gris, disfrutando de un momento de esparcimiento en el paseo público. Según pudo saber La Opinión Austral, de forma repentina y sin dar margen a reaccionar, irrumpió en la escena un segundo vehículo de marca y modelo que aún no lograron ser identificados por las fuerzas de seguridad.

De ese rodado descendió un hombre visiblemente alterado y en un estado de marcada hostilidad. Sin mediar palabra ni dar espacio al diálogo, el sujeto comenzó a proferir fuertes insultos y agresiones verbales contra el muchacho que estaba al volante del Cronos, recriminándole a los gritos haber intentado atropellar a su hija en una secuencia previa. Fuera de control, el agresor extrajo del interior de su vehículo un elemento contundente de gran magnitud -específicamente un bate de béisbol– y arremetió con furia contra el lateral izquierdo del baúl del Fiat Cronos, causando destrozos de consideración en la chapa y pintura de la carrocería ante la mirada atónita de la víctima.

Tras consumar el violento ataque, el agresor abordó nuevamente su rodado y se dio a la fuga del lugar con rumbo desconocido. La víctima del hecho se presentó en la sede policial sobre la noche de la misma jornada, radicando la denuncia formal exactamente a las 21:30 horas y dando inicio al despliegue de las actuaciones prevencionales correspondientes.

Frente a la gravedad de lo ocurrido en pleno espacio público, la División Comisaría Primera de Pico Truncado entabló una rápida coordinación con el Juzgado de Instrucción Nro. Uno de la zona norte, instancia desde la cual se caratuló preventivamente el expediente bajo la figura delictiva de daños. Como parte de los protocolos judiciales, los uniformados convocaron al personal especializado de la División Gabinete Criminalístico, cuyos peritos se abocaron a realizar las inspecciones oculares, tomas fotográficas y secuencias de constatación sobre las partes dañadas del vehículo para sumar elementos de prueba contundentes al legajo procesal.