En una operación coordinada por la División de Investigaciones de Río Gallegos, el detenido Fernando Gabriel Gómez, imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de intervinientes de una persona mayor de 13 años y menor de 16 años con el aprovechamiento de su inmadurez sexual”, fue trasladado desde la Comisaría 17 de la ciudad de Neuquén a la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.

El operativo, que se concretó el 7 de octubre de 2025 a las 16:00 horas, fue realizado en cumplimiento del Oficio Nro. 4389/25, en el marco del Expediente Nro. 5931/18, procedente de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial. El personal de la División de Investigaciones de Gallegos, a cargo de una oficial subinspector y dos agentes más, viajó hacia el norte del país, supo el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales que fueron consultadas.

Gómez se encontraba detenido en Neuquén y fue trasladado a Pico Truncado el 6 de octubre, quedando alojado en la unidad penitenciaria provincial. El caso ha generado gran conmoción en la comunidad, dada la gravedad de los delitos que se le imputan. La causa se encuentra en manos de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, informaron a este medio.