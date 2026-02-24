Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento incidente conmocionó la madrugada del lunes en Pico Truncado, Santa Cruz, cuando un hombre de 54 años, propietario del local nocturno “Apasionados“, fue herido de un disparo en el pómulo derecho tras un altercado con un grupo de clientes. El hecho, que ocurrió a las 05:00 horas en la intersección de Pellegrini y San Martín, motivó una rápida intervención policial y un posterior allanamiento que arrojó el secuestro de armas y sustancias ilícitas.

La Comisaría Primera fue alertada a las 5 de la mañana del 23 de febrero a través del sistema de monitoreo local (SAE 911) sobre la presencia de un hombre herido con arma de fuego en el local nocturno. Al arribar al lugar, los efectivos corroboraron la información al visualizar al damnificado, uno de los dueños del comercio, con una lesión visible en el sector del pómulo derecho.

Dada la gravedad del cuadro, se solicitó de inmediato una ambulancia. El hombre fue asistido en el lugar y, según fuentes policiales, se encontraba consciente al momento de ser derivado al Hospital Distrital “Humberto Kuester” para una evaluación médica más exhaustiva. El entorno policial destacó que “la intervención fue rápida gracias al aviso al 911, lo que permitió asistir a la víctima sin demoras“.

Según el relato de un testigo y socio de la víctima, el conflicto se originó cuando un grupo compuesto por dos hombres y tres mujeres se encontraba en el interior del local, que según registros, había sido clausurado años atrás. Este grupo había solicitado bebidas alcohólicas y permanecía jugando al pool.

La tensión escaló cuando el personal del local les solicitó retirarse debido al inminente cierre. Fue en ese momento que el causante, sin motivo aparente, “exhibió un arma de fuego y efectuó un disparo, impactando al damnificado”. Tras el ataque, el grupo se dio a la fuga en un rodado de color gris.

En paralelo a la asistencia médica, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes. Con la intervención del Juzgado Penal local, se libró una orden de allanamiento que se concretó durante la tarde.

Las tareas investigativas dieron resultados positivos. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que “El allanamiento arrojó resultados positivos y se avanzará con las medidas procesales correspondientes”. Específicamente, durante el procedimiento, se secuestraron armas de fuego y bolsas conteniendo sustancias, una de color blanquecino y otra de tonalidad verde tipo vegetal, las cuales serán sometidas a pericias para determinar su naturaleza.

La causa continúa bajo la investigación de las divisiones correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias del disparo y determinar las responsabilidades penales de todos los integrantes del grupo involucrado en el violento episodio.