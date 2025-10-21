Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División de Investigaciones de Pico Truncado concretó una nueva detención en el marco del operativo “Cobre Norte 2”, una investigación que busca desarticular una red delictiva dedicada al robo de cable de cobre en zonas petroleras del norte santacruceño. La causa, impulsada por el Juzgado de Instrucción N° 1, ya suma más de una decena de personas detenidas y múltiples allanamientos simultáneos.

Según pudo saber La Opinión Austral, en la tarde del lunes 20 de octubre, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevaron adelante una medida judicial ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 1, a cargo de Leonardo Pablo Cimini, con intervención de la Secretaría Penal a cargo de Daniela Vargas. La diligencia culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Formosa, sospechado de integrar una banda dedicada al robo de cable de cobre en distintos yacimientos petrolíferos de la zona norte de Santa Cruz.

La orden de detención fue dispuesta en el marco de la causa caratulada “Robo calificado por haber sido cometido en despoblado y en banda”, una figura penal que agrava las penas debido a las condiciones en las que se llevaron a cabo los hechos. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el proceso de investigación y análisis del material secuestrado en los múltiples procedimientos.

El operativo “Cobre Norte 2” constituye la segunda etapa de un trabajo articulado entre el Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte y las fiscalías de la región, luego de detectar un incremento significativo en los robos de cobre desnudo y revestido de alta tensión en instalaciones petroleras.

Algunas de las armas secuestradas en los procedimientos del fin de semana. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Tal como lo informó La Opinión Austral, durante el fin de semana previo, las fuerzas policiales llevaron adelante 17 allanamientos simultáneos: 16 en Pico Truncado y 1 en Caleta Olivia. Las tareas culminaron con el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos grandes cantidades de cable de cobre, armas de fuego, herramientas especializadas, dinero en efectivo y varios vehículos presuntamente utilizados para el transporte del material robado. En total, diez personas permanecen detenidas y a disposición del Juzgado interviniente.