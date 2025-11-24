Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una denuncia radicada en horas del sábado volvió a poner a Pico Truncado en el centro de la atención judicial y policial de la zona norte de Santa Cruz. Un hombre de 35 años fue detenido por personal policial tras ser señalado por un presunto delito de abuso sexual, encuadrado en el artículo 119 del Código Penal Argentino, que contempla distintas formas de agresión sexual con distintos niveles de gravedad y penas severas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la denuncia fue realizada por una mujer mayor de edad en una de las dependencias policiales de la ciudad. El testimonio inicial habría aportado elementos suficientes para que el caso sea derivado de inmediato al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N°1, autoridad competente en la jurisdicción. A partir de allí, el juez a cargo ordenó la aprehensión del sospechoso, quien fue localizado por el personal policial y conducido bajo estricto procedimiento.

Una vez concretada la detención, el hombre quedó incomunicado y a la espera de la indagatoria formal, instancia clave del proceso penal en la que el imputado tiene la posibilidad de declarar, presentar su versión de los hechos o abstenerse, tal como prevé la ley. Mientras tanto, fue trasladado a la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado hasta que la Justicia determine los pasos a seguir.