Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una pareja que discutía en la vía pública de la localidad de Pico Truncado requirió la intervención del personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Primera, tras una alerta a través del Sistema de Monitoreo local. A las 19:20 horas, personal se acercó a la intersección de las calles Belgrano y 25 de Mayo.

Allí se corroboró la información brindada. En el medio de la calle había un hombre y una mujer junto con dos menores de edad. La ciudadana, de 25 años, comentó que su pareja no le permitía retirarse hacia la casa de su progenitora junto a sus hijos. La mujer manifestó que fue amenazada y que hace tiempo tiene problemas en la relación.

Con respecto al hombre, al notar que la mujer intentaba retirarse del lugar, comenzó a tornarse hostil y agresivo hacia la investidura policial. El individuo amenazó con atentar contra la integridad física del personal presente. Al intentar contenerlo y hacerle acatar las directivas impartidas por la autoridad, el ciudadano hizo caso omiso a las órdenes.

Ante la resistencia y la actitud hostil, se procedió a la reducción del ciudadano y a la colocación de un método de sujeción, utilizando la fuerza mínima y necesaria para resguardar la integridad de todos los presentes. Posteriormente, el hombre fue trasladado primeramente al Hospital Distrital para el examen médico de rigor, y luego fue conducido a la Seccional mencionada.

Siendo las 20:00 horas, el ciudadano de 45 años de edad, identificado en el informe original como R.D.P., ingresó detenido en carácter de contravención a la dependencia policial, quedando alojado a disposición del Juzgado de Paz local interviniente.