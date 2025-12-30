Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de la noche en Pico Truncado se vio interrumpida cuando dos jóvenes de 15 años fueron asaltados a punta de arma de fuego en la intersección de las calles 20 de Noviembre y Belgrano. Los agresores, identificados posteriormente por las víctimas, les sustrajeron dos teléfonos celulares durante el robo.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, la Comisaría Primera inició actuaciones de oficio bajo la carátula de robo calificado a las 00:45 horas de la madrugada de este martes 30 de diciembre, tras recibir un aviso del Centro Operativo de Despacho sobre disturbios en la intersección de las calles mencionadas anteriormente.

Personal de guardia se constituyó en el lugar, donde entrevistó a un joven de 26 años que fue testigo presencial del hecho. Según se conoció, las dos víctimas, ambos de la misma edad, se dirigían a un punto de encuentro pactado previamente para intercambiar ropa y un teléfono celular marca y modelo TCL 30 de color negro.

Acorde al relato de los damnificados, en arterias mencionadas fueron interceptados por tres masculinos, a quienes identificaron como T.S., T.V., y R.S. Uno de ellos exhibió un arma de fuego desde su cintura mientras que los otros dos agredieron a uno de los menores y sustrajeron los dispositivos móviles: a uno le robaron un TCL 30 negro y al restante un Samsung A12 azul.

Tras el asalto, los jóvenes emprendieron la huida, y los chicos fueron a esconderse en la casa de un cabo primero. Los menores describieron a los atacantes según su vestimenta: uno portaba una campera verde marca “DC”, otro un conjunto “Adidas” negro con blanco, y el tercero vestía completamente de negro.

Se realizaron las diligencias de rigor en conjunto con el Gabinete Criminalístico local. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo de la doctora Lorena González, quien fue informada de los detalles y las descripciones de los causantes para que el personal de la División de Investigaciones se mantuviera alerta. También se logró visualizar material fílmico de seguridad en zonas aledañas al lugar del hecho.

En un giro posterior a la investigación, siendo las 04:20 horas, el Centro Operativo de Despacho se comunicó nuevamente con la fuerza de seguridad e informó la presencia de dos hombres con características y vestimentas similares a las de los autores en calle Mariano Moreno y Viamonte, que sorprendieron y le robaron a los dos menores de edad. Estaban junto a otros chicos, menores de edad.

El personal policial comisionado al lugar constató la presencia de cuatro masculinos en total, quienes intentaron huir al notar la presencia policial, siendo interceptados y conducidos a la dependencia policial interviniente, ya que se tornaron violentos con el personal interviniente.

Nuevamente, la doctora González de la sede judicial dispuso que dos de los delincuentes establezcan domicilio, y que los menores involucrados (dos que fueron víctimas y otros dos victimarios) fueran entregados al Departamento de Niñez mediante acta. A las 05:50 horas, los menores fueron entregados a personal de la institución indicada anteriormente, quien no solicitó que fueran examinados por facultativos médicos antes de retirarse de la dependencia.