En la tarde del miércoles, personal de la División de Investigaciones de Pico Truncado llevó adelante dos allanamientos en relación a un hecho de abuso de armas y permitieron secuestrar armas de fuego, municiones, drogas y diversos elementos de interés, además de detener a dos personas vinculadas al hecho.

El procedimiento estuvo motivado por un ataque registrado el pasado 10 de septiembre en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Tucumán, donde un hombre que caminaba fue interceptado por un automóvil Chevrolet con dos ocupantes, uno de los cuales efectuó disparos sin llegar a herir a la víctima. El caso, que generó preocupación en la comunidad, quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo de Leonardo Pablo Cimini, con la Secretaría de Instrucción de Lorena González.

Tras una semana de tareas investigativas, el magistrado ordenó allanamientos en dos viviendas ubicadas en calle Pueyrredón y en el Pasaje 17 de Agosto. En esos operativos, los agentes encontraron y secuestraron prendas de vestir relacionadas al ataque, un revólver calibre .22 con municiones, una carabina calibre .22 largo con 11 proyectiles, tres teléfonos celulares y el automóvil Chevrolet en el que se habrían movilizado los sospechosos.

Pero el hallazgo no terminó allí. Según pudo saber La Opinión Austral, en una de las viviendas se descubrió además un invernadero casero con plantas de marihuana, envoltorios con flores secas listas para su comercialización, balanzas de precisión, un picador y dinero en efectivo. Frente a esa situación, tomó intervención el Ministerio Público Fiscal de Caleta Olivia, que dispuso el secuestro de los elementos y la incorporación de la causa a la órbita federal por infracción a la Ley de Drogas.

El operativo culminó con la detención de dos hombres mayores de edad, ambos oriundos de la provincia de Formosa, quienes quedaron sujetos a la causa provincial por el ataque armado. A su vez, un tercer individuo resultó imputado en el marco de la causa federal vinculada a la tenencia de drogas con fines de comercialización.