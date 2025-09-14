Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un incidente ocurrido aproximadamente a las 19:45 del sábado pasado, dos hombres de 30 y 37 años de edad fueron detenidos en la ciudad de Pico Truncado luego de un intento de hurto en el local comercial Diarco, que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Perito Moreno.

El personal que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad del Bridasaurio, recibió un llamado telefónico a través del 911. En la comunicación telefónica advertían sobre un hecho ilícito en curso y la huida de los presuntos responsables.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a los dos sospechosos en la intersección de las calles 25 de Mayo y Roca. Tras realizarles un palpado preventivo que finalmente terminó arrojando resultados negativos, los individuos mostraron una actitud hostil y agresiva hacia el procedimiento policial, utilizando términos indecorosos.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su reducción mediante el uso de la fuerza pública, mínima y necesaria. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Distrital para ser examinados. El Juzgado de Paz local está a cargo de la investigación del incidente y la causa se caratuló como infracción al artículo de la ley 3125/10.

Finalmente, es necesario hacer hincapié en que este incidente se suma a otros reportes de intentos de saqueo en el supermercado antes mencionado, lo que ha generado preocupación en la comunidad local. Las autoridades han respondido con operativos policiales para mantener el orden y prevenir futuros incidentes.