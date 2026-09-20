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Personal de la Comisaría Segunda de Pico Truncado, con la colaboración de efectivos de Infantería, intervino durante la madrugada tras un requerimiento del Centro de Monitoreo por una riña en un domicilio de la calle Reverendo González.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a varias personas alteradas. Luego de dispersar al grupo, lograron restablecer el orden en el sector. Ante esto, los uniformados se retiraron y regresaron a la dependencia policial de la localidad truncadense.

Sin embargo, minutos más tarde, se recibió un nuevo pedido de presencia policial debido a la reiteración de los disturbios. En el segundo procedimiento, dos hombres de 32 años y una mujer de 43 adoptaron una actitud hostil hacia los efectivos y desobedecieron las directivas impartidas.

En ese contexto, uno de los hombres tomó un elemento de hierro y se aproximó hacia el personal policial con aparentes intenciones de agredirlo. Ante esa situación, intervino personal de Infantería para hacer cesar el riesgo y restablecer el orden.

Los tres involucrados fueron reducidos y trasladados al Hospital Distrital para recibir atención médica. Posteriormente, los dos hombres quedaron aprehendidos e incomunicados, mientras que la mujer permaneció bajo atención médica.

Durante el procedimiento también intervino personal de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes. La situación fue informada a la Secretaría Penal de turno.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, una vez cumplidos los plazos legales, las tres personas recuperaron la libertad, previo a fijar domicilio a disposición de la Justicia.