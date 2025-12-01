Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de la Policía de Santa Cruz iniciado a horas de la madrugada en la ruta nacional N° 43, en cercanías de la localidad de Pico Truncado, desarticuló una carrera ilegal con cerca de diez vehículos involucrados. La intervención resultó en la interceptación de un Volkswagen Gol Trend de color negro, del cual descendieron tres hombres, dos mayores de edad y un menor. La personas se mostraron hostiles al procedimiento y quedaron demoradas.

La intervención policial se inició a las 00:50 horas del primero de diciembre de 2025, cuando el Centro Operativo de Despacho (911) informó al personal de la Comisaría Segunda sobre el desarrollo de carreras ilegales en la ruta antes mencionada, en el tramo que conecta a la ciudad del Bridasaurio con la localidad de Fitz Roy. La alerta surgió a través del llamado de una persona que tomó la decisión de mantenerse en el anonimato.

El personal de guardia se comisionó al lugar y logró observar la presencia de aproximadamente diez vehículos, los cuales, al notar la presencia policial, emprendieron una huida inmediata por la ruta, en diferentes direcciones. Durante el operativo, se logró interceptar un vehículo Volkswagen Gol Trend, color negro, dominio HRW-607. De este rodado descendieron tres ciudadanos.

Se trató de A.A. de 26 años, N.C. de 20 años y otro chico menor de edad que resultó tener 17 años. Los tres sujetos se tornaron hostiles hacia los uniformados y se negaron a colaborar con el procedimiento. Por esta razón, los mayores de edad fueron conducidos a las instalaciones del Hospital Distrital para ser examinados y posteriormente ingresaron a la dependencia policial a las 01:50 horas en carácter de contraventores, por lo que quedaron a disposición del Juzgado de Paz.

Además, en cuanto al menor involucrado en las carreras ilegales, se contactó a su progenitor, a través de un contacto brindado por el mismo joven. Al hacerse presente su progenitora, una mujer de 39 años, a las 02:30 horas, se procedió a hacerle entrega del menor, quien no fue examinado por facultativos médicos por deseo de la madre.

Respecto al rodado, propiedad de uno de los adultos, se solicitó la presencia de Tránsito de la Municipalidad de Pico Truncado, quienes adujeron no presentarse dado que, si el vehículo poseía la documentación, no podrían secuestrarlo, por lo que tampoco se corroboró su estado documental. El automóvil quedó estacionado sobre la banquina de la ruta, con la llave de arranque entre las pertenencias del detenido.

Por otro lado, en la dependencia policial se hizo presente una mujer que resultó ser cabo de policía, junto a su progenitor, quienes de forma hostil se dirigieron al personal actuante y manifestaron que una de las personas privadas de su libertad posee una prótesis en su pierna izquierda y que por ello no podía permanecer en el carácter en el que se encontraba, manifestando que llamarían a un abogado.

Finalmente, tras dialogar telefónicamente con la doctora Leone, secretaria de turno en el Juzgado de Paz a cargo del caso, se dispuso que, independientemente de la incapacidad motriz de A.A., este cumpla los plazos legales que determina la norma (que son seis horas) y recupere su libertad de manera inmediata.