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Una mamá denunció que su hijo adolescente, de 14 años, resultó con lesiones leves tras una pelea ocurrida a la salida de la Escuela Industrial Nº 2 de Pico Truncado. La mujer le sijo a las autoridades que, durante la agresión, otro joven involucrado habría mostrado un arma blanca, aunque no llegó a utilizarla.

Según la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, la mujer recibió un llamado de los directivos del establecimiento cerca de las 20:20, donde le informaron que su hijo había tenido inconvenientes con otro estudiante. Al llegar, personal de la escuela le comunicó que el adolescente había participado en una pelea a la salida.

La madre indicó ante las autoridades que su hijo le contó que el otro menor se levantó la remera y dejó ver un arma blanca, aunque no la habría esgrimido. El joven fue examinado en el Hospital Distrital de la ciudad de Bridasaurio y la certificación médica consignó que sufrió lesiones de carácter leve.

Finalmente, la madre instó la acción penal por las lesiones. La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera y tomó intervención el Juzgado de Instrucción Nº 1.