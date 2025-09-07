Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la medianoche del domingo se registró un episodio delictivo en Pico Truncado que, de no haber sido detectado a tiempo, podría haber terminado en un nuevo hecho de inseguridad consumado. Cerca de las 00 horas, el sistema de monitoreo urbano advirtió movimientos sospechosos en las inmediaciones del Centro Comunitario ubicado sobre calle 9 de Julio. Dos jóvenes trasladaban una motocicleta de manera irregular, lo que encendió de inmediato las alarmas en la central de cámaras.

Según pudo saber La Opinión Austral, ante esta situación, personal de la Comisaría Primera acudió rápidamente al lugar y constató lo informado. Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron una huida por calle Tucumán, pero no lograron avanzar demasiado: fueron interceptados antes de llegar a Mariano Moreno y, en el apuro, dejaron abandonado el rodado en plena vía pública.

Los demorados resultaron ser menores de edad. Conforme a lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción N° 1 , ambos fueron entregados posteriormente a sus familiares responsables, bajo las pautas establecidas para este tipo de situaciones. La motocicleta, una Motomel de 110 cc, fue secuestrada de manera preventiva y trasladada a la Comisaría Segunda, donde permanece resguardada mientras avanza la investigación.

En el lugar también intervino personal de Criminalística para llevar adelante las diligencias de rigor, recolectar pruebas y asegurar el procedimiento. Este episodio vuelve a poner en el centro de la discusión el rol clave de las cámaras de seguridad en la prevención y detección de delitos, ya que sin esa herramienta tecnológica el desenlace podría haber sido muy distinto.