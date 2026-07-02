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Un grave episodio de violencia entre adolescentes movilizó a la Policía y al sistema de salud de Pico Truncado durante las últimas horas, luego de que un joven de 16 años resultara herido con un arma blanca en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle O. Bustos al 700.

El hecho generó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia, mientras la Justicia comenzó una investigación para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la agresión.

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, el incidente tuvo como protagonistas al adolescente lesionado y a su pareja, una joven de 17 años. Por causas que todavía son materia de investigación, durante el encuentro se habría desencadenado una discusión que terminó con el uso de un arma blanca.

Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió diversas heridas y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado al hospital local para recibir atención médica. En el nosocomio fue examinado por profesionales de la salud, quienes certificaron las lesiones sufridas y confirmaron que, pese a la gravedad del episodio, su vida no se encontraba en riesgo.

Mientras tanto, la adolescente fue conducida a una dependencia policial para cumplir con las diligencias ordenadas por la Justicia. Por disposición del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, la menor fijó domicilio y quedó supeditada a la causa mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los investigadores procuran reconstruir la secuencia completa del hecho mediante la recolección de testimonios y otros elementos de prueba que permitan determinar cómo se originó el conflicto y cuál fue la mecánica de la agresión. Debido a que ambos involucrados son menores de edad, la causa se desarrolla bajo las disposiciones previstas para este tipo de procesos judiciales.