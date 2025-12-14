Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada laboral de los efectivos de la Comisaría Primera de Pico Truncado se vio interrumpida abruptamente la madrugada de este domingo 14 de diciembre, alrededor de las 05:45 horas, mientras se encontraban realizando las tareas rutinarias de despeje correspondientes al cierre de los locales nocturnos en la ciudad.

Al acercarse al establecimiento conocido con el nombre “Tercer Tiempo“, situado sobre calle Rivadavia, el personal policial observó una situación de altercado en el exterior del local. Un grupo de personas se encontraba involucrado en una agresión física mutua, lo que motivó la inmediata intervención de los agentes para restablecer el orden, supo La Opinión Austral.

Sin embargo, una vez que los dueños y empleados del lugar salieron al exterior, la actitud cambió drásticamente hacia el personal de seguridad. Los individuos comenzaron a insultar a los policías y a proferir amenazas directas en contra de uno de ellos. La situación se tornó aún más grave cuando se intentó una agresión física contra el uniformado.

El elemento central que motivó la denuncia fue el contenido de las amenazas proferidas, ya que los causantes manifestaron conocer el domicilio del agente en cuestión, sembrando un profundo temor por la seguridad de su familia. Los presuntos responsables de estos actos fueron identificados en el lugar por los mismos oficiales como F. C., M. Z., O. U. y G.

El denunciante formalizado ante la autoridad fue un trabajador de la Policía de Santa Cruz que resultó tener 43 años, de acuerdo a la información obtenida por La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas.

La caratula bajo la cual se inició la causa es por el delito de “amenazas“. El informe policial indica que el caso ha sido remitido para su tratamiento al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Pico Truncado, que será el responsable de llevar adelante las diligencias judiciales pertinentes a este incidente.