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Internos de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado impidieron momentáneamente la salida de efectivos policiales de un pabellón durante una verificación realizada este lunes 31 de agosto, conoció La Opinión Austral.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00, cuando la población de internos hizo entrega de un teléfono fijo que había sido aportado para sus comunicaciones el 28 de agosto de 2026. De acuerdo con lo manifestado, el aparato no se encontraba en funcionamiento.

Ante esta situación, personal policial ingresó en forma conjunta al pabellón para corroborar el estado del teléfono, mientras otro efectivo permaneció en la puerta. Durante el procedimiento, los internos comenzaron a elevar el tono de voz y procedieron a rodear a los agentes.

Según consta en el parte policial al que tuvo acceso este medio, los internos no propinaron golpes ni formularon amenazas, aunque impidieron la salida del personal del pabellón.

Finalmente, los efectivos lograron egresar del lugar sin que se registraran mayores inconvenientes. La dependencia dejó constancia de que ningún efectivo resultó lesionado durante el episodio.