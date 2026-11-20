Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El comerciante que denunció haber sido estafado por dos mujeres en su local comercial de la localidad de Pico Truncado amplió su presentación policial en la Comisaría Primera y entregó videos de seguridad de su local. Según indicó, en las imágenes se observa a dos mujeres retirando productos que no habrían sido abonados.

El caso ocurrió el miércoles 18 de noviembre en “Todo Juegos”, comercio que funciona en una vivienda del barrio Perón. El propietario había denunciado que dos mujeres se llevaron un joystick de PlayStation 3 y unos auriculares inalámbricos, valuados en alrededor de $70.000. Las mujeres le mostraron un comprobante de transferencia falso, conoció La Opinión Austral.

En la ampliación, realizada a las 19 horas del jueves, el comerciante relató que al día siguiente fue hasta el domicilio de una de las señaladas para reclamar la devolución de los productos. Según su testimonio, la mujer le dijo que los había llevado a la Comisaría Primera. Sin embargo, al consultar en la dependencia, le informaron que no habían recibido nada.

El denunciante agregó que las estafadoras resultaron ser madre e hija y que la mujer que confrontó le entregó un televisor de 32 pulgadas como garantía y se comprometió a pagarle el dinero antes del 7 de diciembre. La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción Nº 1.