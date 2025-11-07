Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 40 años y cinco compañeros de trabajo habrían sido víctimas de intimidaciones por un grupo de hombres, presuntamente afiliados a la UOCRA, quienes llegaron en tres vehículos a una obra en la que se encontraban. Uno de los implicados efectuó un disparo al aire y dijo ser el dueño de la obra.

El diario La Opinión Austral conoció que el personal de la Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado se encuentra investigando un grave incidente de amenazas calificadas ocurrido en la tarde del jueves 6 de noviembre de 2025, alrededor de las 14:30 horas, sobre la calle Santiago del Estero, en las inmediaciones del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1.

Se conoció que en el momento del hecho, el denunciante se encontraba en una reunión con el encargado de la empresa RD S.A. y cinco compañeros más (que ya fueron identificados por los efectivos policiales), discutiendo una propuesta de trabajo en una construcción adyacente al juzgado.

En un momento dado, al lugar llegaron los vehículos Gol Trend rojo, del cual descendieron tres hombre (los cuáles también fueron idetificados), un Gol Trend blanco, del cual bajó otro ciudadano que esgrimió un arma de fuego y declaró que “esa obra era de él” para luego efectuar un disparo al aire, y una Amarok blanca de la cual descendió “El Pollo” que sería el encargado de la UOCRA, junto con otras personas no reconocidas.

Tras proferir términos amenazantes contra el denunciante y su grupo, los implicados se retiraron dispersándose del lugar. El denunciante expresó sentir temor por las amenazas recibidas. Esto ocurre en un marco delicado para el sindicato de la construcción, luego del caso de la lesiones sufridas por Fabio Cattani a manos de integrantes de la UOCRA de Puerto Deseado, quienes se encuentran detenidos por tentativa de homicidio.