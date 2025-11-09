Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matías Ezequiel Ampuero Mella, un preso considerado de peligrosidad, se dio a la fuga de la Unidad Penitenciaria N° 1 de la localidad de Pico Truncado, un establecimiento ubicado en la zona norte que, según pudo recabar La Opinión Austral, ha sido escenario de más de una fuga. La última fue en febrero del 2021 y aún hay un prófugo que, hasta el momento, no fue encontrado.

El interno que se fugó recientemente, activando todas las alarmar de la Policía de Santa Cruz, se encontraba privado de su libertad por robo calificado por uso de arma de fuego, tiene 27 años y las autoridades policiales solicitaron a la comunidad “evitar interactuar con él bajo ninguna circunstancia“. Se activaron protocolos de búsqueda y alerta policial en toda la región. “Es muy peligroso”, indicaron a este medio.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía informar de inmediato cualquier dato sobre el paradero del prófugo, a través del 911 o la comisaría más cercana. El operativo de búsqueda incluye policía local, divisiones de seguridad vial y patrullas móviles, con recorridos por rutas y caminos rurales donde podría desplazarse el evadido.

Investigación interna

Por otro lado, en las últimas horas se conoció que Ampuero Mella se había fugado el martes 4 de noviembre, aunque el hecho recién fue reportado tres días después, el viernes pasado alrededor de las 17 horas. La demora, de al menos 72 horas, generó conmoción dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia y dejó expuestas serias fallas en los mecanismos de control interno, los protocolos de recuento y la cadena de comunicación.

Fuentes cercanas a la Jefatura del Servicio Penitenciario confirmaron a este medio que se inició un sumario administrativo urgente para determinar las responsabilidades del personal involucrado. “La historia y las circunstancias de la fuga no cierran por ningún lado. Hay contradicciones en los horarios, en los registros y en los testimonios”, comentaron sobre la situación de fuga.

El interno prófugo

En febrero del año 2021, los internos Antonio Mena, Maximiliano Baró y Franco Pereyra se escaparon por la ventana de una de las celdas de la misma Unidad Penitenciaria. Cortaron los barrotes, se metieron por un predio con cerco perimetral y pudieron acceder a la medianera que separa la unidad de la calle. La fuga fue reportada horas después de haber ocurrido, al igual que con Ampuero Mella.

Mena fue atrapado en Buenos Aires junto a su pareja y Baró fue hallado caminando a un lado de la ruta en Chubut, pero el paradero de Pereyra es un misterio y no hay pistas firmes de dónde puede estar. Aunque los investigadores siguen trabajando para dar con su paradero, analizando contactos y familiares que tenía en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires.

Se sospecha que pudo haber cruzado la frontera con Paraguay, país de dónde es oriundo. Más conocido como “Paragua“, Pereyra es un peligroso delincuente que cometió el robo a mano armada en Diarco de El Calafate junto a otros dos sujetos. Cuando intentaba huir, le disparó a efectivos policiales, al menos 11 veces, con un arma calibre 9 mm.