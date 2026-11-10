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Lo que comenzó como la urgente asistencia médica a una mujer golpeada en el marco de un ataque machista derivó rápidamente en una batalla campal dentro de la sala de espera de la guardia del Hospital Distrital de Pico Truncado, movilizando de urgencia a las fuerzas de seguridad para evitar una tragedia aún mayor en pleno corazón de la localidad petrolera.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de zona norte, el raid de tensión se puso en marcha cuando una vecina de la ciudad debió ser trasladada de manera imperiosa hacia el centro asistencial santacruceño. Las graves lesiones físicas que presentaba exigieron una intervención facultativa inmediata, dejando al descubierto una nueva y dolorosa manifestación de agresión en el ámbito de pareja. Ante la magnitud de la denuncia y los elementos recolectados en el lugar de los hechos, el personal policial actuante procedió a la aprehensión preventiva del presunto agresor, quien quedó formalmente demorado a la espera de cumplimentar los plazos legales de rigor dispuestos por la Justicia.

Sin embargo, el escenario de vulnerabilidad y dolor pronto se vio desbordado por la ira familiar. En medio de las diligencias hospitalarias, se hizo presente en el establecimiento el padre de la damnificada. Al encontrarse cara a cara en los pasillos del centro médico con el individuo que momentos antes había violentado a su hija, el hombre, dominado por una profunda e incontrolable impotencia, intentó hacer justicia por mano propia. En una fracción de segundo, la desesperación se transformó en agresión física cuando el progenitor se lanzó directamente contra el detenido con la clara intención de golpearlo.

La situación se tornó crítica y de alto riesgo en cuestión de segundos. El detenido aguardaba en el sector de la guardia bajo una estricta custodia policial, cumpliendo con el procedimiento rutinario de revisión médica obligatoria que exige la normativa antes de su alojamiento definitivo en los calabozos de la dependencia policial. La arremetida del padre de la víctima rompió el cerco de seguridad y desató una violenta gresca en plena sala de espera, un espacio público donde aguardaban otros pacientes, profesionales de la salud y personal administrativo que nada tenían que ver con el conflicto.

Ante el descontrol generalizado y el peligro inminente para la integridad física de quienes se encontraban en el nosocomio, los efectivos policiales abocados a la custodia debieron extremar recursos para contener al furioso familiar y proteger simultáneamente al detenido, evitando que la gresca escalara hacia consecuencias fatales. La magnitud de los disturbios obligó a solicitar el arribo urgente de refuerzos policiales desde distintas dependencias de la jurisdicción. Con el despliegue de los móviles de apoyo y la firme intervención de los uniformados, las autoridades lograron finalmente restablecer el orden, aislar las áreas críticas y garantizar la seguridad en el interior de la institución pública.