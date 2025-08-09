Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Pico Truncado se encuentra en estado de shock tras la identificación del hombre encontrado sin vida el viernes por la noche en su casa de la calle Orkeke. Se trata de Hugo Toledo Vargas, un jubilado petrolero de 70 años, reconocido por sus vecinos como un hombre solidario, generoso y sin maldad. Su hermano es Carlos Toledo Vargas, abogado muy conocido en la ciudad, lo que también suma repercusión a este trágico caso.

La víctima fue hallada atada de pies y manos en el comedor de su vivienda, con claras señales de haber sufrido una muerte violenta. El hallazgo fue realizado por una persona cercana, quien dio aviso a las autoridades.

Escena del crimen y primeros indicios

El cuerpo de al víctima estaba atado de pies y manos en el comedor. FOTO: PERIÓDICO LAS HERAS.

Tal como adelantó La Opinión Austral, al ingresar al domicilio, la policía constató un desorden considerable que indicaría un posible robo, principal línea de investigación hasta el momento. En la escena del crimen se encontraron precintos, profilácticos, manchas rojizas y un trozo de madera que se presume fue utilizado como arma homicida.

El cuerpo de Hugo Toledo Vargas permaneció en la vivienda casi 12 horas hasta que el médico forense llegó para el levantamiento y traslado a Caleta Olivia, donde se realizará la autopsia que esclarecerá las causas exactas del fallecimiento.

El frente de la vivienda done fue hallado el hombre atado de pies y manos.

Vecinos y amigos de Hugo Toledo Vargas lo recordaron como un ser humano ejemplar, cuya nobleza y solidaridad dejaron una huella imborrable en Pico Truncado, según Truncado Informa. Su fallecimiento generó una profunda tristeza en la comunidad local, que lamenta la pérdida de un hombre dedicado y respetado. En redes sociales, compañeros y amigos expresan su pesar: “Que terrible mala noticia… mi más sentido pésame a la familia y amigos. QEPD Huguito, gran persona. Dios te tenga en la gloria, amigo”.

Investigación judicial

El caso está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1, con la supervisión del juez subrogante Dr. Marcelo Nieva Figueroa y la secretaria de instrucción Dra. Sayra D’archivio. La División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado trabaja activamente para avanzar en las pesquisas y aún no descarta ninguna hipótesis, incluida la de un robo seguido de muerte.

Según las primeras informaciones, en la escena del crimen había precintos, profilácticos y una madera, que habría sido el arma homicida.

En el lugar se hicieron presentes los comisarios Cristian Cansino y Pablo Méndez, junto con personal del Ministerio de Seguridad provincial.