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En horas de la tarde noche del sábado, una colisión entre dos vehículos en una esquina de la ciudad de Pico Truncado dejó como saldo un conductor con alcoholemia positiva y la intervención de las autoridades de tránsito.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo saber que el hecho ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Alejo López, un punto urbano donde la circulación vehicular es constante. Por causas que aún se intentan establecer, un Ford Focus y un Chevrolet Corsa Classic colisionaron, lo que motivó la presencia del personal de Tránsito en el lugar.

Al arribar, los inspectores constataron que ambos rodados contaban con la documentación en regla, lo que en una primera instancia descartó irregularidades administrativas. Sin embargo, como parte del protocolo habitual en este tipo de situaciones, se procedió a realizar los test de alcoholemia a los conductores involucrados.

Fue allí donde surgió el dato clave: el conductor del Ford Focus arrojó un resultado positivo, con una graduación de 0,54 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien no se trata de una cifra elevada en términos absolutos, supera los límites permitidos por la normativa vigente en muchas jurisdicciones, donde rige la tolerancia cero o valores mínimos.

Ante esta situación, las autoridades actuaron conforme a lo establecido: se procedió a la retención de la licencia de conducir y también del vehículo, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas.