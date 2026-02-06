Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un importante operativo judicial se desplegó en las últimas horas en la ciudad de Pico Truncado en el marco de una causa por hurto automotor que es investigada por la Justicia provincial. Los allanamientos, realizados de manera simultánea en distintos domicilios, permitieron secuestrar elementos considerados clave para el avance de la investigación y aportaron nuevas pruebas que podrían resultar determinantes para el esclarecimiento del hecho.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que los procedimientos se llevaron a cabo el jueves 5 de febrero, alrededor de las 14:30 horas, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1. La tarea estuvo a cargo de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, a través de la Dirección General de Investigaciones y el Departamento del Delito Organizado Zona Norte, con la colaboración de la División de Investigaciones de Pico Truncado, efectivos de la comisaría local y personal del Cuartel de Bomberos.

La causa se originó a partir de la denuncia de un hurto automotor ocurrido días atrás en esta localidad del norte santacruceño, un tipo de delito que genera especial preocupación entre los vecinos por el impacto directo en la seguridad cotidiana. A partir de las primeras diligencias y del trabajo investigativo, se reunieron elementos que permitieron solicitar las medidas judiciales concretadas esta semana.

Momento en el que se realizaba uno de los procedimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante los allanamientos, el personal interviniente logró secuestrar diversos objetos de interés para la causa. Según pudo saber este diario, entre ellos se encontraban elementos que fueron reconocidos por el damnificado como sustraídos del interior del vehículo, además de herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para cometer el ilícito. También se incautaron tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes, y municiones calibre .38, un hallazgo que suma una arista sensible a la investigación y será analizado en el marco de las actuaciones judiciales.

En otros domicilios alcanzados por la orden de allanamiento no se registraron hallazgos de relevancia penal, aunque las diligencias permitieron descartar posibles líneas investigativas y concentrar el foco en los elementos ya incorporados al expediente. Fuentes cercanas a la causa señalaron que el material secuestrado será clave para reconstruir la secuencia del hecho y determinar la eventual participación de los involucrados.

La investigación continúa en curso bajo la órbita del Juzgado interviniente, que deberá evaluar las pruebas reunidas y definir los próximos pasos procesales.