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Un amplio operativo de control y requisa se desplegó durante la tarde del viernes en el pabellón de detenidos de la Comisaría Primera de Pico Truncado, donde efectivos de distintas divisiones de la Policía de Santa Cruz secuestraron un total de 22 teléfonos celulares, un elemento punzocortante de fabricación casera conocido como “faca” y otros elementos de interés.

El procedimiento se desarrolló entre aproximadamente las 16 y las 21 horas y tuvo como objetivo inspeccionar las condiciones de seguridad dentro del sector destinado al alojamiento de personas privadas de la libertad. La intervención se realizó bajo un dispositivo coordinado que involucró a personal de la Guardia de Infantería, la Sección Canes Antinarcóticos y efectivos de la propia dependencia policial.

De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, el despliegue se produjo en un contexto de controles destinados a detectar elementos que puedan comprometer la seguridad dentro de los pabellones y prevenir eventuales incidentes entre las personas detenidas o hacia el personal policial.

La intervención comenzó con el ingreso de efectivos de la Guardia de Infantería, quienes tuvieron a su cargo el aseguramiento inicial del pabellón.

Momento en el que se realizaba la requisa. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez asegurado el lugar, tomó intervención la Sección Canes Antinarcóticos. En esta etapa, un can especializado realizó controles sobre los detenidos y posteriormente inspeccionó el interior del pabellón. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el procedimiento realizado por el personal especializado en detección de sustancias arrojó resultado negativo.

Finalizadas las tareas iniciales, efectivos de la Comisaría Primera ingresaron al sector para concretar una inspección más detallada. Como resultado de la requisa, se produjo el secuestro de 22 teléfonos celulares.

Los dispositivos fueron secuestrados para determinar su procedencia y establecer, eventualmente, quiénes eran sus usuarios y bajo qué circunstancias habían ingresado al pabellón. Además de los celulares, durante la requisa fue localizado un elemento punzocortante de fabricación casera, conocido en el ámbito carcelario como “faca”.

El hallazgo motivó su inmediato secuestro y quedó incorporado a las actuaciones correspondientes, junto con los restantes elementos encontrados durante la inspección.