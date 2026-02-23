Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Primera de Pico Truncado recibió la alerta a las 5 de la mañana del 23 de febrero, a través del sistema de monitoreo local, informando sobre la presencia de un hombre herido con arma de fuego en el local nocturno “Apasionado“, ubicado en la intersección de las calles Pellegrini y San Martín.

Personal policial fue comisionado de inmediato al lugar, donde corroboraron la información al visualizar a un hombre con una lesión visible en el rostro, específicamente en el sector del pómulo derecho. Dada la gravedad de la herida, se solicitó de manera inmediata la asistencia de un móvil sanitario.

En el lugar, los efectivos mantuvieron una entrevista con un ciudadano. Según su relato, mientras se encontraba atendiendo el local junto al hombre de 54 años, un grupo compuesto por dos hombres y tres mujeres ingresó al establecimiento. Este grupo solicitó bebidas alcohólicas y permaneció jugando al pool.

El conflicto se desató cuando el personal del local les solicitó retirarse debido al inminente cierre del establecimiento. Fue en ese momento que el causante, sin motivo aparente, exhibió un arma de fuego y efectuó un disparo, impactando al damnificado. Inmediatamente después del ataque, el grupo se dio a la fuga en un rodado de color gris.

Una vez asegurada la escena y asistido el herido (quien fue reportado como estable), se iniciaron las diligencias de rigor. Se dio intervención al personal de las División de Investigación, y en paralelo, personal de la Comisaría Segunda implementó un control vehicular en la ruta nacional N° 43. Asimismo, se procedió a verificar posibles domicilios.

El magistrado interviniente tomó conocimiento de todos los detalles del suceso. La policía continúa con las tareas investigativas para determinar la identidad del grupo y esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el ataque.