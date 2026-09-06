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Una tarde de actividad física y tranquilidad al aire libre terminó convirtiéndose en el escenario de una escena sobrecogedora que sacude por estas horas a la comunidad santacruceña. Alrededor de las 19:00 horas del sábado, dos deportistas que transitaban por el tramo de la Ruta Provincial N.º 12, a escasos cuatro kilómetros de la zona urbana de Pico Truncado, advirtieron la presencia de un paquete sospechoso abandonado sobre la banquina. Al aproximarse, descubrieron con horror que en el interior de una caja de cartón se encontraban los restos de un feto humano, desencadenando un inmediato y riguroso despliegue de las fuerzas de seguridad.

La rápida comunicación de los testigos a la línea de emergencias 911 movilizó a los efectivos de la comisaría jurisdiccional, quienes se desplazaron hasta las coordenadas indicadas para corroborar la veracidad del alerta. Una vez en el sitio, los agentes constataron la gravedad del hallazgo y procedieron al acordonamiento preventivo de la zona, interrumpiendo el tránsito peatonal y vehicular cercano para preservar cualquier huella o indicio biológico que resultara de interés para los peritos de Criminalística en medio del terreno desértico de la estepa.

De acuerdo a la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo saber que la causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Pico Truncado, organismo que reaccionó de inmediato ordenando la instrucción de un expediente de oficio. Las primeras directivas judiciales estuvieron centradas en el secuestro del material en el lugar de los hechos y la cadena de custodia necesaria para el traslado de los restos hacia la morgue judicial. La prioridad absoluta de las autoridades radica en reconstruir la trama que rodea al abandono de la caja en una de las vías de acceso a la localidad petrolera.

En los próximos días, el cuerpo médico forense llevará a cabo la operación de autopsia, un estudio que resultará crucial para la orientación de la pesquisa. Los peritajes científicos buscarán determinar con precisión el sexo, las semanas de gestación, si existió o no nacimiento con vida y el tiempo exacto que la caja permaneció expuesta a las inclemencias del clima local. Estos datos técnicos serán la piedra angular para que el juzgado pueda encuadrar la carátula definitiva del caso e intentar dar con el paradero de los responsables.