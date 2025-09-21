Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un trágico accidente ocurrió este sábado en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional Nº5, entre Bragado y Nueve de Julio, dejando como saldo la muerte de Ramón Francisco Olmos, de 64 años, y dos mujeres y una menor heridas; todo ellos pertenecientes a una reconocida familia de Pico Truncado, Santa Cruz.

Según pudo saber La Opinión Austral por allegados a la familia, Olmos -conocido como “Paco”- era esposo de María de Los Ángeles Barquín, hija de la ex concejal de Pico Truncado Marta Alegre. Tras el siniestro, María, su hija Emilse Natali Olmos, y su nieta de tres años fueron trasladadas de urgencia al Hospital Julio de Vedia, y debido a la gravedad de sus heridas, la menor que sufrió fracturas fue derivada a un hospital de Junín.

El accidente se produjo alrededor de las 17:00 horas bajo intensa lluvia. Según los primeros informes, dos camiones de la misma empresa realizaban maniobras en la banquina, ya que uno había quedado atascado. Para evitar la colisión, un Renault 12 se desvió hacia la banquina, mientras que el Chevrolet Corsa conducido por Olmos impactó de frente contra un camión IVECO que circulaba en sentido contrario.

Bomberos, Policía Comunal, Policía Vial y personal de emergencias trabajaron intensamente para rescatar a las víctimas, debiendo mover uno de los camiones para liberar a los ocupantes atrapados. La ruta permaneció cortada durante varias horas, generando largas demoras.

La UFI N°3 de Mercedes inició una investigación para determinar responsabilidades, analizando la maniobra de los camiones y la señalización dispuesta por el personal del peaje como posibles factores del trágico desenlace.