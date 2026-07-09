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La Policía de Santa Cruz confirmó el esclarecimiento inicial del robo ocurrido el martes por la tarde en la remisería La Primera de Pico Truncado, donde cuatro hombres armados con cuchillos ingresaron al local y sustrajeron dos teléfonos celulares antes de darse a la fuga.

Según pudo saber La Opinión Austral, tres de los sospechosos irrumpieron encapuchados en el comercio mientras un cuarto permanecía en el exterior haciendo de campana. Tras concretar el robo, escaparon en distintas direcciones.

Poco después, los efectivos se dirigieron al Hospital Distrital “Dr. Hubertus Kuester“, donde un joven de 20 años, de apellido Vargas, era atendido por una herida cortante en la cabeza y presentaba un avanzado estado de ebriedad.

En ese lugar coincidió con un grupo de unos 15 remiseros que buscaban a los responsables del asalto. Dos jóvenes, de apellidos Vargas y Contreras, ambos de 21 años y señalados como presuntos autores del robo, fueron agredidos por los trabajadores y debieron refugiarse dentro del hospital, indicó el portal de noticias local HD Pico Truncado.

Ante la magnitud de la situación, personal de las comisarías Primera y Segunda, con apoyo de Gendarmería Nacional, intervino para controlar la gresca y detener a ambos sospechosos, quienes fueron trasladados a la dependencia policial en calidad de incomunicados. Posteriormente, la Justicia dispuso que recuperaran la libertad una vez cumplidos los plazos legales.

Las tareas investigativas continuaron en la remisería, donde Criminalística realizó las pericias correspondientes. Además, los investigadores analizaron cámaras de seguridad que habrían registrado el asalto e identificaron a los involucrados, todos mayores de edad y con domicilio en Pico Truncado. También se secuestró un arma blanca de fabricación casera, confeccionada con una parte de una tijera.