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En las primeras horas de este domingo, en Pico Truncado se registró un nuevo siniestro vial registrado en una de las esquinas de mayor circulación de la ciudad. Sin embargo, más allá del susto propio del impacto entre dos automóviles, el procedimiento posterior desplegado por las autoridades dejó un saldo que ratifica la importancia de circular con los papeles en regla y la conciencia intacta.

El hecho se desencadenó cuando un llamado de urgencia ingresó a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre una colisión en la intersección conformada por las calles Urquiza y Güemes. Ante la alerta, una comitiva perteneciente a la Dirección de Tránsito comunal se desplazó de manera inmediata hacia el lugar de los hechos con el objetivo de asegurar la zona, verificar el estado de los conductores y ordenar el flujo vehicular para evitar nuevos inconvenientes en el sector.

Al arribar al sitio del impacto, los inspectores municipales procedieron a realizar las pericias de rigor y el protocolo estándar que exige la ley ante cualquier colisión urbana. De acuerdo a lo informado oficialmente por las autoridades intervinientes, el procedimiento arrojó resultados totalmente favorables en cuanto a las exigencias legales: al solicitar la documentación reglamentaria, se constató que ambos rodados contaban con los seguros, cédulas y verificaciones al día, operando dentro del marco legal vigente.

Uno de los puntos más sensibles en cualquier control de tránsito en la actualidad es la verificación del consumo de sustancias alcohólicas previas a la conducción. En este sentido, el personal técnico sometió a los dos conductores a los rigurosos tests de alcoholemia correspondientes. Según pudo saber La Opinión Austral, para tranquilidad de los vecinos y testimonio de una conducta vial responsable, los dispositivos marcaron resultado negativo en ambos casos, descartando de plano cualquier influencia del alcohol en la génesis del choque.